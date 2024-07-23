Женщина 400 раз позвонила в службу спасения и попала под суд

В США женщина позвонила в службу спасения 400 раз ради развлечения

Женщина из США попала под суд из-за постоянных беспричинных звонков в службу спасения. Об этом сообщает KBTX.

34-летняя Кеша Кеннеди из Зейнсвилла позвонила в службу 911 более 400 раз с 2020 года, тем самым «используя местных спасателей для развлечения и поездок на скорой в больницу». Машины скорой помощи, перевозившие ее из-за надуманных поводов, не могли реагировать на вызовы в связи с реальными чрезвычайными ситуациями.

В одном случае спасатели не успели прибыть на вызов к человеку, который не мог дышать, потому что были заняты транспортировкой Кеннеди. По словам стороны обвинения, мужчину впоследствии не смогли спасти. В другом случае пожарный департамент был недоукомплектован для реагирования на пожар, потому что некоторые сотрудники перевозили Кеннеди.

Кеннеди звонила в службу 911 несколько раз в неделю, а иногда даже несколько раз в день. Больница Genesis была вынуждена проводить осмотр Кеннеди каждый раз, когда она поступала, несмотря на то, что ей неоднократно сообщали, что у нее нет никаких проблем со здоровьем. Помощник прокурора округа Джон Литл, который курировал тяжбу, сказал, что судебный психолог обследовал Кеннеди и пришел к выводу, что она патологическая лгунья.

Прокуроры утверждают, что она до этого также использовала ресурсы экстренных служб в других округах, включая Ликинг, Гернси, Франклин и Куяхогу. Женщину признали виновной в намеренном нарушении работы коммунальных служб и многочисленных ложных вызовах.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании позвонила бывшему партнеру сотни раз с 12 номеров после расставания. Преследование продолжалось два месяца, и мужчина был вынужден обратиться в полицию.