Женщина приняла смертельную болезнь за последствия стресса на работе

Metro: жительница Шотландии Леона Роузбург списала симптомы рака на стресс

Жительница Шотландии по имени Леона Роузбург приняла смертельную болезнь за последствия стресса на работе, перенесенного в пандемию. Историю женщины опубликовало издание Metro.

По словам Роузбург, во время пандемии она работала медсестрой в «ковидном» отделении. В 2021 году, когда ей было 30 лет, она обнаружила в груди уплотнение и предположила, что оно исчезнет, когда спадет уровень стресса, связанный с работой. Уплотнение не пропало, поэтому женщина отправилась на медицинский осмотр, включающий УЗИ, маммографию и несколько биопсий. В ноябре 2021 года у нее нашли агрессивную форму рака.

Появление раковой опухоли ошеломило Роузбург. «Моя первоначальная мысль была: "Чем я заслужила это?" Я всегда ела здоровую пищу, занималась спортом, редко употребляла алкоголь и не курила. Я боялась, что меня не будет рядом, когда моя на тот момент трехлетняя дочь Холли пойдет в школу или потеряет первый зуб», — вспомнила женщина.

В декабре 2021 года Роузбург удалили опухоль. Она прошла 13 курсов химиотерапии и удаление всех лимфоузлов под левой рукой — там тоже обнаружили метастазы. В 2022 году у нее началась стойкая ремиссия.

Чем больше я лечилась, тем больше понимала, что я не единственная молодая женщина, у которой диагностирован рак молочной железы. Мне стало легче делиться своим опытом с людьми моего возраста. Мое послание людям всех возрастов — регулярно проверять грудь, ведь рак молочной железы может коснуться очень многих из нас Леона Роузбург жительница Шотландии

Ранее 37-летняя американка обнаружила, что у нее дрожат руки, и списала этот эффект на последствия любви к кофе. Позже выяснилось, что тремор был симптомом болезни Паркинсона.