Женщина рассказала об ужасающих последствиях секса со своим психотерапевтом

Пользовательница рассказала на платформе Reddit об ужасающих последствиях секса со своим психотерапевтом. Ее слова приводит издание Mirror.

Женщина призналась, что испытывает чувство вины из-за романа с психотерапевтом и не знает, как действовать дальше. По ее словам, каждый сеанс становился все более эмоциональным, и она почувствовала, что ее тянет к специалисту. Однажды он ответил ей взаимностью, приобняв. Затем пациентка с психотерапевтом отправились в бар, чтобы отметить успехи в ее лечении. В тоге все закончилось интимной близостью.

Женщина написала, что решила поделиться этой историей, поскольку больше не могла держать ее в себе. Посетители сайта были единогласны в своем мнении. Они заявили, что профессионал не должен переступать тонкую грань, и посоветовали женщине сообщить в соответствующие инстанции, так как, по законам Великобритании, интимные отношения между врачом и пациентом считаются нарушением этики.

«Он должен был заботиться о вашем психологическом здоровье, но вместо этого нарушил границы и воспользовался вашей уязвимостью. Вы не сделали ничего плохого, и вы заслуживаете безопасной психиатрической помощи», «Отношения "клиент-терапевт" сложны, они требуют деликатного подхода. Вы правы, испытывая смешанные чувства. Это было неправильно, и это не ваша вина», — высказались комментаторы.

Ранее психотерапевт Сьюзи Mастерсон назвала черты характера, разрушающие любые отношения. По ее мнению, трудно строить отношения с теми, кто постоянно критикует партнера и выражает презрение.