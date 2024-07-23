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02:07, 23 июля 2024Забота о себе

Женщина рассказала об ужасающих последствиях секса со своим психотерапевтом

Фото: Unsplash

Пользовательница рассказала на платформе Reddit об ужасающих последствиях секса со своим психотерапевтом. Ее слова приводит издание Mirror.

Женщина призналась, что испытывает чувство вины из-за романа с психотерапевтом и не знает, как действовать дальше. По ее словам, каждый сеанс становился все более эмоциональным, и она почувствовала, что ее тянет к специалисту. Однажды он ответил ей взаимностью, приобняв. Затем пациентка с психотерапевтом отправились в бар, чтобы отметить успехи в ее лечении. В тоге все закончилось интимной близостью.

Женщина написала, что решила поделиться этой историей, поскольку больше не могла держать ее в себе. Посетители сайта были единогласны в своем мнении. Они заявили, что профессионал не должен переступать тонкую грань, и посоветовали женщине сообщить в соответствующие инстанции, так как, по законам Великобритании, интимные отношения между врачом и пациентом считаются нарушением этики.

«Он должен был заботиться о вашем психологическом здоровье, но вместо этого нарушил границы и воспользовался вашей уязвимостью. Вы не сделали ничего плохого, и вы заслуживаете безопасной психиатрической помощи», «Отношения "клиент-терапевт" сложны, они требуют деликатного подхода. Вы правы, испытывая смешанные чувства. Это было неправильно, и это не ваша вина», — высказались комментаторы.

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Ранее психотерапевт Сьюзи Mастерсон назвала черты характера, разрушающие любые отношения. По ее мнению, трудно строить отношения с теми, кто постоянно критикует партнера и выражает презрение.

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      Алиса Дмитриева
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