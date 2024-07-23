Жену Канье Уэста заметили в едва прикрывающем грудь бикини

Папарацци заметили жену американского рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянку Цензори в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Супругу музыканта запечатлели в отеле Chateau Marmont, расположенном в Лос-Анджеле. Так, на размещенных кадрах Цензори предстала в кожаных трусах и крошечном бюстгальтере от бикини, чашки которого едва прикрывали ее грудь. При этом она держала в руках мобильный телефон.

Ранее стало известно, что Бьянка Цензори может оказаться в тюрьме из-за демонстрации откровенных образов. Уточнялось, что знаменитости грозит тюремное заключение на шесть месяцев или штраф в размере одной тысячи долларов (88 тысяч рублей).