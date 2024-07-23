Житель ЛНР опубликовал комментарии в интернете и попал под статью о призыве к терроризму

В ЛНР мужчина обвиняется в призыве к терроризму за комментарии в интернете

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя Дмитрия Арутюняна, обвиняемого в призыве к терроризму за комментарии в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Арутюнян проходит обвиняемым по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма с использованием интернета»). Его дело рассмотрит Южный окружной военный суд.

По данным следствия, в марте 2022 года и в ноябре 2023 года фигурант опубликовал в нескольких интернет-сообществах текстовые комментарии о необходимости сбора сведений о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих для оказания помощи Вооруженным силам Украины. Кроме того, Арутюнян опубликовал комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма.

Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР направила в суд уголовное дело в отношении 61-летнего украинца за сбор информации о Российской армии.