Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:15, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о многомиллионном заработке

Брайс Адамс

Брайс Адамс. Кадр: Only Stans / YouTube

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Брайс Адамс рассказала о многомиллионном заработке. Подробностями она поделилась в подкасте OnlyStans, запись которого доступна на YouTube.

Модель отметила, что за сентябрь 2023 года она заработала один миллион долларов (88 миллионов рублей) и назвала этот месяц самым прибыльным в ее карьере. Звезда платформы призналась, что в общей сложности с момента старта карьеры заработала около 22 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей).

Ранее Адамс раскрыла отношение бойфренда к ее работе. Модель рассказала, что с начала карьеры на OnlyFans она обсуждала с возлюбленным, насколько откровенны будут снимки, которые она публикует на платформе.

Брайс Адамс входит в топ самых популярных моделей на платформе OnlyFans. Ее страница насчитывает 12 миллионов лайков, что является лучшим показателем на площадке.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Обращение Шварценеггера признали дискредитацией Вооруженных сил РФ. Актер включен в список артистов-патриотов Украины

      Путин назначил нового главу комиссии Госсовета по энергетике

      Планы ВСУ на случай сдачи Одессы раскрыли

      Путин изменил состав Госсовета

      Открыта искаженная галактика

      Стало известно о военной помощи Украине от Словакии против ее желания

      Кайли Дженнер снялась в облегающем платье без бюстгальтера

      Звезда OnlyFans рассказала о многомиллионном заработке

      Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место

      В Севастополе уничтожили 15 БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше