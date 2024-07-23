Звезда OnlyFans рассказала о многомиллионном заработке

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Брайс Адамс рассказала о многомиллионном заработке. Подробностями она поделилась в подкасте OnlyStans, запись которого доступна на YouTube.

Модель отметила, что за сентябрь 2023 года она заработала один миллион долларов (88 миллионов рублей) и назвала этот месяц самым прибыльным в ее карьере. Звезда платформы призналась, что в общей сложности с момента старта карьеры заработала около 22 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей).

Ранее Адамс раскрыла отношение бойфренда к ее работе. Модель рассказала, что с начала карьеры на OnlyFans она обсуждала с возлюбленным, насколько откровенны будут снимки, которые она публикует на платформе.

Брайс Адамс входит в топ самых популярных моделей на платформе OnlyFans. Ее страница насчитывает 12 миллионов лайков, что является лучшим показателем на площадке.