52-летняя София Вергара удивила фанатов моложавой внешностью на новом фото

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара поделилась новыми фото с отдыха в Италии и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном размещенном снимке 52-летняя знаменитость запечатлела себя в платье с глубоким декольте. При этом видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

Поклонники оценили моложавую внешность звезды в комментариях под постом. «Ты что, вампир?», «Тебе как будто 25 лет», «Мне очень нравится твоя естественная красота», «Самая сексуальная женщина на планете», «Стареешь, но наоборот», — писали они.

В июне София Вергара рассказала о недостатке тела, который смущал ее на съемках телесериала «Грисельда». Выяснилось, что во время съемок постельных сцен в упомянутой кинокартине актриса беспокоилась о своем целлюлите.