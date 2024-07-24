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17:43, 24 июля 2024Ценности

52-летняя София Вергара удивила фанатов моложавой внешностью на новом фото

Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара поделилась новыми фото с отдыха в Италии и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном размещенном снимке 52-летняя знаменитость запечатлела себя в платье с глубоким декольте. При этом видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

Поклонники оценили моложавую внешность звезды в комментариях под постом. «Ты что, вампир?», «Тебе как будто 25 лет», «Мне очень нравится твоя естественная красота», «Самая сексуальная женщина на планете», «Стареешь, но наоборот», — писали они.

В июне София Вергара рассказала о недостатке тела, который смущал ее на съемках телесериала «Грисельда». Выяснилось, что во время съемок постельных сцен в упомянутой кинокартине актриса беспокоилась о своем целлюлите.

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      Мария Винар
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