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10:40, 24 июля 2024Ценности

57-летняя Холли Берри снялась в откровенном образе «Женщины-кошки»

Фото: @halleberry

Американская актриса Холли Берри показала на камеру откровенный образ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 57-летняя знаменитость предстала в черных трусах с разрезами на талии и кожаной маске из культового фильма «Женщина-кошка», в котором исполнила главную роль. При этом она держала в руках двух котов, прикрыв ими свою голую грудь.

«Прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этого знакового персонажа. Он всегда будет рядом с моим сердцем, а я навсегда останусь Пейшинс Филипс или же кошкой!» — подписала артистка пост, который набрал более 390 тысяч лайков.

В мае сообщалось, что возлюбленный Холли Берри певец Ван Хант показал ее откровенное фото. На размещенном снимке актриса предстала на балконе своего дома полностью обнаженной.

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      Карина Черных
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