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10:48, 24 июля 2024Россия

88-летняя россиянка с криками побила тростью восемь машин и попала на видео

В Башкирии 88-летняя пенсионерка побила тростью восемь машин

В башкирском городе Туймазы 88-летняя пенсионерка побила тростью припаркованные во дворе автомобили. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На снятых местными жителями кадрах видно, как пожилая россиянка поочередно бьет тростью в область лобового стекла припаркованные по всем правилам машины и что-то кричит. После ударов в автомобилях срабатывает сигнализация. В результате женщину останавливает мужчина, схвативший ее палку.

По информации издания, повреждены восемь машин. Сейчас с пенсионеркой работают полицейские. Причины ее поступка пока неизвестны. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее, в ноябре 2023 года, суд приговорил к двум годам заключения жителя Санкт-Петербурга, который ударил по лобовому стеклу припаркованного во дворе автомобиля пакетом с несколькими кусками замороженного мяса. Его также обязали компенсировать хозяину машины материальный ущерб в размере 33 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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