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17:45, 20 ноября 2023Россия

Россиянин ударил по чужой машине кусками мяса и получил два года колонии

В Петербурге мужчина получил два года колонии за удар мясом по чужому авто

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к двум годам заключения за то, что он ударил по чужой машине мясом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в марте 2023 года на проспекте Косыгина. Нетрезвый россиянин подошел к одному из автомобилей, припаркованных во дворе дома, и ударил по лобовому стеклу пакетом, в котором было пять кусков замороженного мяса.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело, свою вину мужчина признал. Его обязали компенсировать хозяину машины материальный ущерб в размере 33 тысяч рублей и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разбил машину Toyota начальника из-за маленькой зарплаты. Ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.

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      Варвара Родикова
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