Россиянин разбил машину начальника из-за зарплаты

Житель ХМАО разбил машину Toyota начальника из-за маленькой зарплаты

Житель Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разбил машину Toyota начальника из-за маленькой зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

29-летний россиянин был подсобным рабочим у владельца авто. Мужчина в день инцидента выпил и решил поквитаться с руководителем.

Он разбил лобовое стекло автомобиля и оторвал правое зеркало заднего вида — ущерб составил свыше 100 тысяч рублей. Нарушителя задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Житель ХМАО в прошлом был судим за имущественные преступления. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске неизвестный повредил 14 припаркованных автомобилей. Оперативники опросили очевидцев и объявили хулигана в розыск.