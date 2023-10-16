Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 16 октября 2023Россия

Россиянин разбил машину начальника из-за зарплаты

Житель ХМАО разбил машину Toyota начальника из-за маленькой зарплаты

Фото: Unsplash

Житель Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разбил машину Toyota начальника из-за маленькой зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

29-летний россиянин был подсобным рабочим у владельца авто. Мужчина в день инцидента выпил и решил поквитаться с руководителем.

Он разбил лобовое стекло автомобиля и оторвал правое зеркало заднего вида — ущерб составил свыше 100 тысяч рублей. Нарушителя задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Житель ХМАО в прошлом был судим за имущественные преступления. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске неизвестный повредил 14 припаркованных автомобилей. Оперативники опросили очевидцев и объявили хулигана в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии поехал на СВО и получил ранение

    Вдова Бориса Грачевского захотела родить ребенка от покойного супруга

    Врачи назвали разрушающую печень привычку

    Комитет Госдумы одобрил наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

    В Израиле опровергли информацию о прекращении огня в Газе

    Московская школьница калечила себя из-за принуждения к еде

    В России рассказали о влиянии войны Израиля и ХАМАС на переговоры с Украиной

    Стилисты перечислили визуально старящие вещи

    Российская армия за сутки отбила две атаки ВСУ на запорожском направлении

    Более 700 актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости