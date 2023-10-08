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15:31, 8 октября 2023Силовые структуры

В Подмосковье неизвестный разбил лобовые стекла у 14 машин и скрылся

В Красногорске неизвестный повредил 14 припаркованных автомобилей

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Красногорске неизвестный повредил 14 припаркованных автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на улице Игоря Мерлушкина. Нарушитель скрылся с места преступления, теперь его ищут силовики. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Очевидцы сняли повреждения на видео, которое публикует издание «Подъем». На кадрах видно, что у всех машины повреждены лобовые стекла.

Ранее в Уфе полиция задержала пьяного мужчину, который вырвал из стены в подъезде несколько почтовых ящиков и начал кидать их в припаркованные автомобили.

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    Варвара Митина
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