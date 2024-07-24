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10:20, 24 июля 2024Ценности

Актриса Екатерина Шпица показала фигуру в купальнике

Актриса Екатерина Шпица показала фигуру в раздельном купальнике на Мальдивах

Фото: @katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась новыми снимками с отдыха на Мальдивах. Так, на одном размещенном фото она запечатлена вместе с инструктором по аквааэробике. Звезда предстала перед камерой в раздельном купальнике, оформленном принтом в виде пальм и растений. Также она примерила черные солнцезащитные очки, украшенные подвеской.

Фото: @katerinashpitsa

«Спасибо этому прекрасному месту! Мы домой!» — подписала артистка пост.

В декабре прошлого года Екатерина Шпица снялась полностью обнаженной. Тогда на опубликованных кадрах актриса позировала без одежды и нижнего белья, демонстрируя подтянутую фигуру.

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      Карина Черных
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