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09:02, 24 июля 2024Наука и техника

Выявлены новые признаки болезни Альцгеймера

Nature Human Behavior: деменцию выявили по белкам в спинномозговой жидкости

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Университета Фудань в Китае определили новые признаки болезни Альцгеймера или синильной деменции, которые можно выявить по белковым биомаркерам в спинномозговой жидкости. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Для анализа использовалась мультиплексная протеомика, позволяющая одновременно измерять несколько белков в спинномозговой жидкости (СМЖ) и включающая масс-спектрометрию для обнаружения незначительных изменений в уровнях белка.

Анализ образцов СМЖ пациентов с диагнозом болезнь Альцгеймера и людей без когнитивных проблем выявил белки, связанные с патологическими процессами, включая воспаление, повреждение нейронов и другие нарушения.

Наиболее примечательным открытием стал биомаркер CSF YWHAG, который обеспечил высокую точность диагностики болезни Альцгеймера. Тесты на четыре (YWHAG, SMOC1, PIGR и TMOD2) и пять (ACHE, YWHAG, PCSK1, MMP10 и IRF1) биомаркеров значительно повысили точность до 0,987 и 0,975 соответственно.

Чтобы оценить эффективность выявленных биомаркеров, исследователи провели дополнительное исследование на независимой и внешней когорте пациентов. Результаты подтвердили, что новые биомаркеры превосходят по эффективности существующие и помогают отличать образцы с болезнью Альцгеймера от других образцов, а также предсказывают клиническое прогрессирование до деменции.

В будущем исследователи планируют повторить свое исследование на более широком круге людей, усовершенствовать биомаркеры и разработать стандартизированные диагностические тесты для клинического применения.

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      Александр Еникеев
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