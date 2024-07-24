Балашихинского отравителя заподозрили по еще одному делу

Жертвой балашихинского отравителя ранее стал его знакомый

Житель Балашихи, который полгода подсыпал яд матери и отчиму, ранее отравил своего 25-летнего знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в феврале Балашихинский отравитель угостил приятеля ягодным морсом с токсичным веществом этиленгликолем. В результате пострадавший не выжил, но тогда на след молодого человека не вышли. О его возможной причастности стало известно только сейчас, во время допроса по нынешнему делу.

19 июля сообщалось, что в подмосковной Балашихе силовики задержали 25-летнего местного жителя, который полгода подсыпал яд матери и отчиму ради наследства. Отравителя арестовали.