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13:19, 24 июля 2024Силовые структуры

Балашихинского отравителя заподозрили по еще одному делу

Жертвой балашихинского отравителя ранее стал его знакомый

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Балашихи, который полгода подсыпал яд матери и отчиму, ранее отравил своего 25-летнего знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в феврале Балашихинский отравитель угостил приятеля ягодным морсом с токсичным веществом этиленгликолем. В результате пострадавший не выжил, но тогда на след молодого человека не вышли. О его возможной причастности стало известно только сейчас, во время допроса по нынешнему делу.

19 июля сообщалось, что в подмосковной Балашихе силовики задержали 25-летнего местного жителя, который полгода подсыпал яд матери и отчиму ради наследства. Отравителя арестовали.

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      Варвара Митина
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