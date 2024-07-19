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09:28, 19 июля 2024Силовые структуры

Россиянин полгода подсыпал яд матери и отчиму и был раскрыт при помощи скрытой камеры

В Балашихе завели дело на мужчину, который полгода подсыпал яд матери и отчиму

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковной Балашихе силовики задержали 25-летнего местного жителя, который полгода подсыпал яд матери и отчиму. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Мужчина проходит подозреваемым по статьям 30, 105 УК РФ. Он дал признательные показания. Суд отправил отравителя под стражу.

По версии следствия, с января по июнь подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества. Таким образом он хотел отравить мать и отчима. После резкого ухудшения самочувствия потерпевшие обратились к врачам, однако медики не смогли установить причины их состояния.

Тогда пострадавшие пошли к следователям. В результате силовики обнаружили в продуктах, которые были у пары дома, яд, поэтому решили установить скрытую камеру видеонаблюдения. Она и зафиксировала, как сын потерпевшей подсыпал вещества в еду, а также приносил продукты питания и напитки с добавлением в них опасных для здоровья веществ.

Ранее в Красноярском крае мужчина дважды попытался расправиться с новорожденным сыном из-за плача.

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