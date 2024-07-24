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21:35, 24 июля 2024Силовые структуры

Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу генерала Попова

Бастрыкин: следственные действия по делу генерал-майора Попова завершены
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Следственные действия по делу генерал-майора Ивана Попова завершены. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

В середине июля Попов был переведен из СИЗО, где он находился с 21 мая, под домашний арест.

Основным доказательством по делу является перевод денег на его банковскую карту. По версии следствия, Попов причастен к хищениям в особо крупном размере и сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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