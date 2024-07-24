Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу генерала Попова

Бастрыкин: следственные действия по делу генерал-майора Попова завершены

Следственные действия по делу генерал-майора Ивана Попова завершены. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

В середине июля Попов был переведен из СИЗО, где он находился с 21 мая, под домашний арест.

Основным доказательством по делу является перевод денег на его банковскую карту. По версии следствия, Попов причастен к хищениям в особо крупном размере и сбыту металла для строительства инженерных сооружений в зоне специальной военной операции (СВО).