Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в регионе России

Губернатор Смирнов: дроны ВСУ атаковали неработающее предприятие во Льгове

В ночь на среду, 24 июля, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали неработающее предприятие в Льгове Курской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой», — отчитался губернатор.

В Курской области дважды за ночь объявляли сигнал ракетной опасности. Первый раз власти сообщили об этом в 1.47 по московскому времени, второй раз — в 6.18.

Ночью ВСУ также пытались ударить по Белгородской области. По информации Минобороны, там сбили три беспилотника.