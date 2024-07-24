«Ведомости»: билеты на перелеты по России подорожали на 17 процентов

Билеты на перелеты по России подорожали на 17 процентов в первом полугодии 2024 года — средняя цена перелета в эконом-классе составила 7,3 тысячи рублей в расчете на тысячу километров. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что в июне средняя стоимость билетов увеличилась на 14 процентов в годовом выражении, достигнув 8,4 тысячи рублей.

Авиакомпании объясняют такой рост сложностями с импортом запчастей из-за санкций и изменением поведения пассажиров. А по мнению экспертов, причинами являются ставка аэропортовых сборов, цена на авиакеросин, а также необходимость индексации зарплат и высокий спрос.

Ранее стало известно, что туры в Турцию на бархатный сезон обойдутся на 10-20 процентов дешевле, чем летом. Если забронировать путешествие на осень сейчас, экономия может составить до 30 процентов, отмечается в публикации.