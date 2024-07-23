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17:07, 23 июля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способ сэкономить 30 процентов на турах в Турцию

АТОР: туры в Турцию на осень обойдутся на 10-20 процентов дешевле летних

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Туры в Турцию на бархатный сезон обойдутся на 10-20 процентов дешевле, чем летом. Способ сэкономить на отдыхе россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Если забронировать путешествие на осень сейчас, экономия может составить до 30 процентов, отмечается в публикации.

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Например, у Coral Travel неделя в четырехзвездочном отеле с вылетом 8 августа стоит 99,5 тысячи рублей на двоих. Через два месяца тот же тур обойдется в 88 тысяч.

Тем временем Pegas Touristik предлагает поездку на семь ночей в бюджетную «четверку» за 131 тысячу рублей на двоих с вылетом 18 августа. При этом за тот же пакет с вылетом в октябре придется заплатить 122 тысячи.

Ранее сообщалось, что турецким ресторанам, пустующим в разгар сезона, пришлось делать скидки. Одни заведения отменили плату за входное обслуживание, другие предоставили туристам дисконт в размере 10-20 процентов.

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      Мария Борисова
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