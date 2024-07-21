Пустующим в пик сезона турецким ресторанам пришлось делать скидки

Sabah: пустующим ресторанам на курортах Турции пришлось пойти на скидки

Туристический сектор Турции оказался в затруднительном положении в пик сезона и не может получить ожидаемого движения. Так, вслед за пустующими отелями на курортах, делать скидки пришлось ресторанам. Об этом пишет газета Sabah.

Отмечается, что некоторые заведения на популярных курортах, таких как Чешме и Бодрум, отменили плату за входное обслуживание, а другие предоставили гостям скидки в размере 10-20 процентов.

Председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума Махмут Сердар Кочадон отметил, что на курортах Турции есть рестораны разных ценовых категорий — от люкса до низкого сегмента. При этом роскошные с дорогим меню переполнены, так как у них другая целевая аудитория, в то время как в заведениях среднего и нижнего сегмента наблюдается снижение потока клиентов.

Кроме того Кочадон указал, что рестораны не могут установить скидки в 40-50 процентов, как это сделали некоторые отели, — такая мера не поможет получить заведениям достаточную прибыль в короткий сезон.

Ранее сообщалось, что низкий спрос на туры в Турцию в июле заставил отельеров снизить цены. «Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился», — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.