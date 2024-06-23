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09:37, 23 июня 2024Путешествия

Российские туроператоры отметили снижение цен турецкими отельерами

АТОР заявил, что низкий спрос на туры в Турцию заставил отельеров снизить цены
СюжетКурс доллара:

Фото: Michal Jarmoluk / Pixabay

Низкий спрос на туры в Турцию в июле заставил отельеров снизить цены. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился», — пояснил он.

По словам Кобищанова, сейчас отельеры Турции пытаются спасти свои продажи и снижают июльские цены, что является нонсенсом.

На вопрос, почему цены на туры в Турцию все равно остаются для россиян высокими, вице президент АТОР пояснил, что это связано с повысившимся по сравнению с прошлым годом курсом рубля к доллару.

Ранее российские туристы съездили в Сочи и рассказали, чем их разочаровал отдых. Елена и Николай из Липецка остановились в санатории «Черноморье» в центре города. Они пожаловались, что за неделю лечения заплатили 200 тысяч рублей за двоих, но за эти деньги «получили разбитый курорт»

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      Никита Абрамов
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