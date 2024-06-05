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14:31, 5 июня 2024Путешествия

Россияне описали отдых в Сочи за 200 тысяч словами «получили разбитый курорт»

Россияне съездили в Сочи и пожаловались на шум и пыль стройки в центре города

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Российские туристы съездили в Сочи и рассказали, чем их разочаровал отдых. Своим мнением они поделились с порталом Sochi1.ru.

Елена и Николай из Липецка остановились в санатории «Черноморье» в центре города. Они пожаловались, что за неделю лечения заплатили 200 тысяч рублей за двоих, но за эти деньги «получили разбитый курорт».

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«Набережная вся перекрыта, куда ни сунься — забор и раскопки, можно ноги переломать. Такое отношение к туристам просто возмутительно», — такими словами описали путешественники свои впечатления. Они добавили, что из-за шума и пыли стройки хорошо отдохнуть не получилось.

Как уточняет издание, к курортному сезону в популярных местах Сочи начались ремонтные работы. Например, идет реконструкция пляжа «Маяк», Приморского парка и площади у Зимнего театра.

Ранее цены на летние туры на юг России сравнили со стоимостью отдыха в Турции. По словам специалистов, на побережье Черного моря мало отелей категории «четыре» и «пять звезд», поэтому цены там на уровне заграницы.

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      Мария Борисова
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