Цены на летние туры на юг России сравнили со стоимостью отдыха в Турции

Краснодарстат: туры в Краснодарский край в мае стоят в среднем 29 тысяч рублей

Отдых в Краснодарском крае в мае обходится в среднем 29 тысяч рублей. Об этом сообщает портал kp.ru со ссылкой на данные Краснодарстата.

При этом поездка в Турцию в аналогичном периоде стоит 71 тысячу рублей, тур в ОАЭ — 69 тысяч, в Египет — 66 тысяч рублей. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что туристам выгоднее отдыхать на юге России, когда речь идет о бюджетных отелях с одной-тремя «звездами». Гостиниц более высокого класса на побережье Черного моря мало, поэтому цены там высокие.

«Сейчас средняя стоимость на пятизвездочные отели в Сочи, Анапе и Геленджике на летний период где-то 30, 40, 50 тысяч рублей в сутки с завтраками, — сравнил он. — Египет и Турция дают примерно эти же цены, только за размещение по системе все включено».

Ранее Владимир Путин поручил создать в России новые круглогодичные курорты. По федеральному проекту планируют построить места для отдыха на Черном, Азовском, Японском и других морях.