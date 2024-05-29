Путин поручил создать новые круглогодичные курорты в России

Путин поручил создать курорты по программе «Пять морей и озеро Байкал»

Президент России Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», который предусматривает создание новых круглогодичных курортов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По распоряжению главы государства программу «Пять морей и озеро Байкал» необходимо включить в национальный проект «Туризм и гостеприимство». В планах — создать новые места отдыха на побережьях.

Так, на Японском море предполагается строительство курорта «Приморье». В Краснодарском крае появится курорт «Новая Анапа», в Крыму — «Золотые пески», а в Дагестане — «Каспийский прибрежный кластер».

Кроме того, в Запорожской области, на берегу Азовского моря, хотят построить курорт «Приморск». Места для отдыха на побережье Балтийского моря появятся в Калининградской области («Белая дюна») и Петербурге («Санкт-Петербург Марина»).

Утвердить проект «Пять морей и озеро Байкал» необходимо до 1 ноября 2024 года. Помимо этого президент дал указания представить идеи по развитию транспорта в Крыму, создать единую цифровую платформу в сфере туризма, утвердить федеральный проект по производству товаров для туризма.

Ранее сообщалось, что российские туристы заинтересовались отдыхом в пятизвездочных отелях Крыма. Летом 2024 года объем бронирований вырос на 50 процентов.