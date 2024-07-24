Блейк Лайвли прокомментировала слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом

Блейк Лайвли опровергла слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом

Американская актриса Блейк Лайвли прокомментировала слухи о разводе с супругом, артистом Райаном Рейнольдсом. На это обратило внимание издание Fox News.

Лайвли опубликовала в соцсетях пост, в котором хвалила и поддерживала мужа в преддверии выхода нового фильма «Дэдпул 3». «Вам с Райаном нужно чаще публиковать фотографии друг друга. Ходили слухи, что вы развелись, и я в это не верил, потому что вы двое — буквально идеальная пара», — написал один из пользователей сети под публикацией.

Актриса отреагировала на слова поклонника. «Ха-ха, не дождутся!» — написала она.

В 2022 году стало известно, что Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса станут родителями в четвертый раз.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились в 2010 году на съемках фильма «Зеленый фонарь» и вступили в отношения спустя год. В 2014-м у артистов родилась дочь Джеймс, а через два года вторая дочь — Инес. В 2019 году у пары родился третий ребенок — девочка, которую актеры назвали Бетти.