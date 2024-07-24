Боец СВО с четвертой степенью онкологии пожаловался на бездействие военных врачей

Боец СВО из Бурятии с четвертой степенью онкологии пожаловался на военных врачей

Участник специальной военной операции (СВО) из Бурятии пожаловался на бездействие военных врачей. Об этом племянница бойца рассказала на встрече с местным уполномоченным по правам человека Юлией Жамбаловой, сообщает издание «Информ Полис».

Женщина пояснила, что у ее брата выявили четвертую степень онкологии и гепатит С. При этом военные врачи не проводят мужчине военно-врачебную комиссию, без которой невозможно увольнение со службы. Связь родственников мужчины с командованием осложняет то, что воинская часть расположена в Екатеринбурге.

Сейчас мужчина находится в отпуске по болезни. Омбудсмен приняла обращение сестры бойца в работу и поставила на контроль.

Ранее житель Подмосковья ушел на СВО с одной почкой. Мужчина рассчитывал вернуться домой через полгода, однако после автоматического продления срока действия его контракта россиянин стал испытывать проблемы со здоровьем. На медкомиссии ему поставили категорию годности к службе «А».