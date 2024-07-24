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00:00, 25 июля 2024Силовые структуры

Брат подозреваемого в подрыве машины в Москве раскрыл причину его поездки в Чехию

Фигурант дела о подрыве машины в Москве ездил в Прагу по студенческому обмену

Фото: Petr Josek Snr / Reuters

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, во время учебы в вузе ездил в Прагу по студенческому обмену. Об этом РИА Новости рассказал брат мужчины.

Таким образом он ответил на вопрос о целях поездки его родственника в чешскую столицу. Когда именно Серебряков посещал страну, собеседник агентства не уточнил.

Ранее стало известно, что Серебряков учился в Высшей школе экономики. Родственник подозреваемого рассказал, что тот поступил в вуз на бюджетное отделение после окончания школы в 2012 году.

В среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Исполнитель взрыва по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины.

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      Марина Совина
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