Британский политик Куртен: Лондон должен восстановить дружеские отношения с РФ

Лондон должен восстановить сотрудничество с Россией и дружеские отношения с ней. С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен.

«Наша страна должна прекратить эскалацию и затягивание войны на Украине и восстановить нормальные, мирные, дружеские отношения с Россией», — написал политик.

Ранее Куртен призвал отправить в отставку всех «безумных» лидеров коллективного Запада ради деэскалации украинского конфликта. По его мнению, Россия не враг Великобритании, а ответственность за начало конфликта на Украине лежит на НАТО.