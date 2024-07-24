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16:41, 24 июля 2024Мир

Британский политик призвал восстановить дружеские отношения с Россией

Британский политик Куртен: Лондон должен восстановить дружеские отношения с РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Дэвид Куртен

Дэвид Куртен. Фото: Gustavo Valiente / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Лондон должен восстановить сотрудничество с Россией и дружеские отношения с ней. С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен.

«Наша страна должна прекратить эскалацию и затягивание войны на Украине и восстановить нормальные, мирные, дружеские отношения с Россией», — написал политик.

Ранее Куртен призвал отправить в отставку всех «безумных» лидеров коллективного Запада ради деэскалации украинского конфликта. По его мнению, Россия не враг Великобритании, а ответственность за начало конфликта на Украине лежит на НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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