Четыре человека стали жертвами ДТП в российском городе-миллионнике

В Екатеринбурге грузовик столкнулся с ВАЗом, жертвами стали четыре человека

В Екатеринбурге четыре человека стали жертвами ДТП. О ЧП в городе-миллионнике сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области в Telegram.

В ночь на 24 июля грузовик Renault не уступил дорогу легковому автомобилю ВАЗ, в результате чего произошло столкновение. Водителя и троих пассажиров легковушки спасти не удалось — всем им было меньше 20 лет.

По словам водителя большегруза, он не заметил встречный автомобиль. По факту аварии начало расследование.

Ранее еще одно крупное ДТП произошло в Краснодарском крае, где водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. Пострадали семь человек, четверых из них спасти не удалось.