Предложен способ раскрыть природу темной материи

MNRAS: космические коллайдеры раскроют природу темной материи

Астрофизики Северо-Восточного университета в США предложили потенциально новый способ раскрыть природу темной материи. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Метод, предложенный учеными, включает наблюдения за слияниями скоплений галактик, которые служат космическими коллайдерами темной материи. Это преодолевает проблему невозможности манипулирования темной материей на Земле с помощью обычных ускорителей частиц.

Если скопления галактик и их темная материя столкнутся с достаточной силой, то можно будет наблюдать взаимодействие темной материи с самой собой. Исследователи смоделировали эти взаимодействия с помощью гидродинамических симуляций — крупномасштабных компьютерных программ, которые могут моделировать физические взаимодействия между частицами.

Полученные данные могут исключить или подтвердить различные модели частиц темной материи. По словам авторов, если будет изучен набор из 100 сливающихся галактических скоплений, то есть шанс измерить самовзаимодействие темной материи до некоторого порогового значения и ограничить возможные свойства частиц.