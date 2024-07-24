Десантник отправился в зону СВО после условного срока за хулиганство с оружием

«Ъ»: офицер ВДВ отправился в зону СВО после условного срока за хулиганство

Старший лейтенант воздушно-десантных войск (ВДВ) Радик Айсин отправился в зону специальной военной операции (СВО) после получения условного срока за хулиганство с оружием. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Реутовский гарнизонный суд приговорил Айсина к шести годам лишения свободы, признав виновным по статье 213 («Хулиганство»), 222 («Незаконное ношение оружия») и 226 («Хищении оружия с использованием служебного положения») УК РФ.

В 2023 года пьяный осужденный поссорился с продавщицей магазина «Вкусняшки». В этот момент в руках у него был автомат, а запись конфликта попала на видео. Отмечается, что сотрудница не имеет притензий к Айсину, так как он извинился.

Слушания по делу офицера проходили с перерывами, потому что он участвовал в процессе и боевых действиях одновременно. А сразу после приговора Айсин уехал на СВО воевать штурмовиком.

Ранее стало известно, что трое бывших полицейских из Екатеринбурга Александр Темников, Руслан Бубович и Николай Могильников, обвиняемые по делу о взятках и превышении должностных полномочий, отправились в зону проведения спецоперации.