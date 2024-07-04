Трое обвиненных во взяточничестве российских экс-полицейских уехали на СВО

Экс-полицейские из Екатеринбурга, обвиняемые во взяточничестве, уехали на СВО

Трое бывших полицейских из Екатеринбурга Александр Темников, Руслан Бубович и Николай Могильников, обвиняемые по делу о взятках и превышении должностных полномочий, отправились в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, дело Темникова было приостановлено и выделено в отдельное производство. Он занимал должность старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД. Также по делу проходили четверо его подчиненных. Двое из них также решили стать добровольцами, на ближайшем заседании их уголовные дела также будут приостановлены.

Двое их коллег отказались участвовать СВО и решили судиться.

О задержании Темникова сообщалось в феврале 2023 года. По версии следствия, он получал взятки за отказ в возбуждении уголовного дела по преступлениям о распространении наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области возбудили дело против депутата облдумы Татьяны Распутиной.

