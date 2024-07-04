Против депутата областной думы российского региона возбудили дело

В Волгоградской области возбудили дело против депутата облдумы Распутиной

В Волгоградской области следователи завели уголовное дело в отношении депутата областной думы Татьяны Распутиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина проходит обвиняемой по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Информация по делу пока не разглашается. Распутина заявила, что собирается обжаловать возбуждение дела, так как считает его незаконным.

Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора областного государственного казенного учреждения «Дирекция автодорог», которая дважды получила взятки от бизнесмена.