В российском регионе госслужащую осудят за ущерб бюджету почти в 40 миллионов рублей

В Иркутской области осудят экс-главу «Дирекции автодорог» за взятку в 3 млн руб.

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора областного государственного казенного учреждения «Дирекция автодорог», которая дважды получила взятки от бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 290 («Получение взятки») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Ее дело рассмотрит Октябрьский районный суд Иркутска.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая дважды через посредника получила взятку от представителя фирмы из Краснодарского края, специализирующейся на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Общая сумма взятки составила три с половиной миллиона рублей. Взамен был заключен госконтракт на разработку программы развития транспортной инфраструктуры и схемы организации транспортного обслуживания населения Иркутской области. Позднее работу компании приняли без проведения экспертизы. В результате бюджету региона причинен ущерб в размере свыше 39,6 миллиона рублей.

Ранее Куйбышевский районный суд Иркутска приговорил бывшего заместителя мэра Иркутского районного муниципального образования к шести годам лишения свободы за получение взятки в крупном размере.