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08:00, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка узнала о неожиданном поступке сестры-близнеца и вычеркнула ее из жизни

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала о неожиданном поступке сестры-близнеца и вычеркнула ее из жизни. Комментаторы поддержали решение девушки.

Автор поста написала, что у нее есть сестра-близнец, но она намного ниже нее из-за перенесенной в детстве болезни. «У нас с сестрой были сложные отношения, она не уважала мои границы», — отметила девушка. По ее словам, сестра-близнец ревновала ее ко всем друзьям и ненавидела всех ее бойфрендов.

Героиня истории добавила, что вышла замуж за мужчину, которого считает идеальным спутником жизни. При этом в начале их отношений сестра негативно относилась к ее возлюбленному, но со временем подружилась с ним.

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Недавно, как рассказала автор, ее муж проводил время с ее сестрой, и она прижалась к нему грудью и попыталась поцеловать его. Муж отверг ее и сразу же позвонил жене. После случившегося сестра рассказчицы назвала ее супруга педофилом и извращенцем. «Потому что он женился мне, а я "выгляжу как ребенок", хотя мне 28 лет», — пояснила автор поста.

«Я вычеркнула сестру из жизни (...) Она постоянно нарушала мои границы, последней каплю стало то, что она хотела переспать с моим мужем», — написала героиня истории и добавила, что ее сестра отказывается просить у нее прощения.

В комментариях под постом многие предположили, что сестра автора хотела разрушить ее брак из ревности. Комментаторы также посчитали непростительным поступок девушки и поддержали решение героини истории прекратить общение с сестрой.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала неожиданную правду о родителях. После этого она подала заявление в полицию.

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      Олег Давыдов
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