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06:05, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у дома и возмутился поступком курьера

Пользователь сети с ником JumpyTV поделился историей о том, как он узнал о неприятном поступке курьера, когда посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной возле входной двери дома. Видеозапись с возмутившим его поведением доставщика мужчина опубликовал на портале Reddit.

В ролике можно увидеть, как курьер на фургоне c логотипом интернет-магазина Amazon пытается развернуться и врезается в дверь гаража, принадлежащего автору поста. В результате столкновения у водителя падает камера заднего вида. Сразу после этого он уезжает. «Водителю Аmazon просто все равно», — пожаловался мужчина.

Большинство пользователей осудили поступок доставщика. «Я понимаю, что из-за жары у курьеров могут быть проблемы при вождении, но нет никакого оправдания тому, что он так просто уехал», — написал один из них. «Как было мило со стороны курьера помять дверь вашего гаража, чтобы вам не пришлось этого делать», — поиронизировал еще один участник обсуждения. Некоторые комментаторы посоветовали мужчине сообщить о случившемся в Amazon.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал видео, где женщина собирает цветы на его лужайке. Комментаторы посчитали ролик забавным.

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      Олег Давыдов
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