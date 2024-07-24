Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у дома и возмутился поступком курьера

Пользователь сети с ником JumpyTV поделился историей о том, как он узнал о неприятном поступке курьера, когда посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной возле входной двери дома. Видеозапись с возмутившим его поведением доставщика мужчина опубликовал на портале Reddit.

В ролике можно увидеть, как курьер на фургоне c логотипом интернет-магазина Amazon пытается развернуться и врезается в дверь гаража, принадлежащего автору поста. В результате столкновения у водителя падает камера заднего вида. Сразу после этого он уезжает. «Водителю Аmazon просто все равно», — пожаловался мужчина.

Большинство пользователей осудили поступок доставщика. «Я понимаю, что из-за жары у курьеров могут быть проблемы при вождении, но нет никакого оправдания тому, что он так просто уехал», — написал один из них. «Как было мило со стороны курьера помять дверь вашего гаража, чтобы вам не пришлось этого делать», — поиронизировал еще один участник обсуждения. Некоторые комментаторы посоветовали мужчине сообщить о случившемся в Amazon.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал видео, где женщина собирает цветы на его лужайке. Комментаторы посчитали ролик забавным.