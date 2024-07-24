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09:35, 24 июля 2024Мир

BLM раскритиковало Демпартию за выдвижение Харрис на пост президента

UPI: движение BLM раскритиковало Демпартию за выдвижение Харрис без голосования
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Движение Black Lives Matter (BLM) («Жизни черных важны») раскритиковало Демократическую партию за выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщает United Press International (UPI) со ссылкой на заявление движения.

«Элита Демпартии и миллиардеры-спонсоры пытаются манипулировать темнокожими избирателями, выдвигая Камалу Харрис и неизвестного вице-президента в качестве нового кандидата от демократов без предварительного голосования», — утверждается в заявлении.

BLM также обвинило демократов в противоречии собственным ценностям и готовности «совершать самые недемократические маневры, лишь бы не прислушиваться к воле избирателей». Движение сообщило, что не поддерживает кандидатуру вышедшего из предвыборной гонки президента США Джо Байдена, однако не может игнорировать «тревожные действия» Демпартии.

В заявлении уточняется, что критика со стороны BLM не является «нападками на Камалу Харрис или темнокожих женщин» и связано не столько с ее кандидатурой, сколько с самим процессом выдвижения. По словам движения, любая попытка проигнорировать волю избирателей со стороны партии «должна быть осуждена».

Ранее сообщалось, что лидеры демократов в верхней и нижней палатах Конгресса США намерены поддержать выдвижение кандидатуры Харрис на пост президента.

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