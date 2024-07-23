Лидеры демократов в Конгрессе решили поддержать Харрис

Politico: лидеры демократов в обеих палатах Конгресса США поддержат Харрис

Лидеры демократов в верхней и нижней палатах Конгресса США намерены поддержать выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента от Демократической партии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным трех источников, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер готовы выступить в поддержку кандидатуры Харрис в ходе пресс-конференции, которая состоится 23 июля.

Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что действующий американский лидер Джо Байден всегда считал Харрис готовой стать главой государства.

По данным на 23 июля, вице-президенту США удалось собрать 100 миллионов долларов за первые два дня своей предвыборной кампании.