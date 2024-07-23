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18:41, 23 июля 2024Мир

В Белом доме раскрыли мнение Байдена о возможном президентстве Харрис

Белый дом: Байден всегда считал Харрис готовой стать президентом США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский лидер Джо Байден всегда считал вице-президента США Камалу Харрис готовой стать главой государства. Об рассказала пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер в эфире телеканала ABC News.

«Байден выбрал Харрис в вице-президенты, потому что с первого дня знал и верил, что она способна руководить страной», — отметила представитель Белого дома.

Она добавила, действующий американский лидер считает Харрис «подходящим человеком» для того, чтобы быть кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах в ноябре.

21 июля Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру Харрис. Он останется на посту президента до конца срока.

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      Дарья Устьянцева
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