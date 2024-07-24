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12:13, 24 июля 2024Экономика

Экономист предсказал продолжительность антироссийских санкций

Экономист Хачатурян: санкции против России продержатся несколько десятилетий
СюжетДиверсии в России

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В ближайшие десятилетия с России не снимут санкции, хотя будут игнорировать их. Об этом заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян. Его цитирует РИА Новости.

Он полагает, что в течение двух-трех лет после завершения специальной военной операции могут возобновиться поставки газа по «Северным потокам». Кроме того, в Россию попробуют вернуться покинувшие ее бренды. Некоторые из них уже продлили действие торговых знаков на территории РФ.

Однако он убежден, что финансовые ограничения не отменят ни в коем случае.

Между тем министры иностранных дел стран Евросоюза приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против источников «гибридных угроз». Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Речь идет о рестрикциях против тех, кто «использует мигрантов или устраивает диверсии, кто осуществляет кибератаки, распространяет ложную информацию в пользу России».

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