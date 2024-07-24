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14:08, 24 июля 2024Бывший СССР

Экс-депутат Верховной Рады объяснил готовность Киева к переговорам с Москвой

Экс-депутат ВР Килинкаров: пойти на диалог с РФ Украину заставили события в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-депутат Верховной Рады (ВР) Украины Спиридон Килинкаров объяснил готовность Киева к переговорам с Москвой. В беседе с «Абзацем» он отметил, что украинские власти оказались в очень тяжелой ситуации.

По словам Килинкарова, пересмотреть свою позицию по данному вопросу Украину заставили в том числе события в США. «Пришло понимание, что Вашингтон может перестать выделять помощь в прежних объемах и дальше будет только хуже», — указал экс-депутат.

Он считает, что без американской поддержки Киев не сможет долго продержаться. Ежемесячно стране нужно не менее пяти миллиардов долларов, добавил Килинкаров.

В заключение политик сообщил, что отказаться от категоричного отношения к переговорам президента Украины Владимира Зеленского вынудили еще на саммите, так как обстановка на фронте для Вооруженных сил республики (ВСУ) складывается не лучшим образом.

В среду, 24 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности вести переговоры с Россией. В беседе со своим китайским коллегой Ван И украинский министр подчеркнул, что диалог должен быть рациональными, иметь практическое значение и быть направленным на достижение справедливого и прочного мира.

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      Варвара Кошечкина
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