Обнаружен неизвестный климатический феномен

В Тихом океане обнаружили влияющую на климат всего Южного полушария область

Ученые Редингского университета в Великобритании обнаружили, что в юго-западной части Тихого океана находится небольшая область, которая может повлиять на климат всего Южного полушария. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Oceans.

Ранее неизвестный климатический феномен, который имеет некоторые общие черты с Эль-Ниньо, получил название «Южнополярный паттерн волнового числа 4» (англ. Southern Hemisphere Circumpolar Wavenumber-4 Pattern). В отличие от Эль-Ниньо, которое располагается в тропиках, он берет начало в средних широтах, но также служит переключателем погоды для целых регионов.

Для анализа ученые использовали климатические модели, имитирующие 300-летнюю историю климата и объединяющие в себе атмосферные, океанические и ледяные компоненты для создания всеобъемлющей картины климата Земли. Это позволило выявить повторяющуюся закономерность изменений температуры поверхности моря в Южном полушарии.

Паттерн представляет собой климатическую цепную реакцию. Он состоит из четырех чередующихся теплых и холодных океанических областей, образуя полный круг в Южном полушарии. Паттерн начинается у берегов Австралии и Новой Зеландии, и изменения температуры в этой небольшой области вызывают эффект ряби в атмосфере и волну, которая перемещается по всему Южному полушарию сильными западными ветрами.

Атмосферная волна влияет на температуру океана, образуя четыре теплые и холодные зоны. Она изменяет ветровую структуру, что влияет на перемещение тепла между океаном и воздухом, изменяя глубину верхнего слоя теплой воды и усиливая или ослабляя температурные изменения.

Южнополярный паттерн работает независимо от известных климатических систем в тропиках, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Ее учет поможет значительно улучшить прогнозирование погоды и климата в Южном полушарии.