Россия обновит рекорд морского экспорта одного сорта нефти

Kpler: российские нефтекомпании поставят рекорд по экспорту нефти ESPO в июле

В июле российские компании поставят рекорд по морскому экспорту нефти ESPO, среднее суточное значение окажется в районе 945 тысяч баррелей. Об этом со ссылкой на данные Kpler по состоянию на 23 июля пишет РБК.

Такой результат на 10 процентов выше, чем в июне, и на 7,6 процента больше, чем на тот же период прошлого года. Предыдущий максимум был достигнут в апреле этого года — 936 тысяч баррелей в сутки. Глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона полагает, что до конца месяца среднесуточный показатель только вырастет.

Эксперт напомнил, что изначальная программа отгрузок из порта Козьмино предполагала поставки 1,01 миллиона баррелей в сутки (4,2 миллиона тонн в месяц). Главным покупателем нефти на этом направлении остается Китай (83 процента), хотя в июле он забирает меньше нефти, чем весной, из-за роста доли индийских покупателей.

ESPO считается премиальным сортом российской нефти, он традиционно торгуется с премией по отношению к эталонному сорту Brent, при этом потолок цен, введенный западными странами в его отношении практически не работал. Однако объем поставок ESPO за рубеж в несколько раз меньше, чем у основного экспортного российского сорта Urals, идущего из портов европейской части страны.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в июне среднесуточные совокупные объемы вывоза российской нефти и нефтепродуктов сократились на 160 тысяч баррелей, до 7,6 миллиона.