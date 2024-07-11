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14:26, 11 июля 2024Экономика

Вывоз нефти из России упал

МЭА: Россия снизила экспорт нефти на 160 тысяч баррелей в сутки в июне

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам июня 2024 года среднесуточные объемы вывоза российской нефти сократились на 160 тысяч баррелей и упали до отметки в 7,6 миллиона. Об этом сообщается в июльском отчете аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

В свою очередь, ежедневный экспорт нефтепродуктов из России за этот период времени снизился 130 тысяч баррелей. В первом летнем месяца отечественные компании отправляли иностранным покупателям в среднем 2,6 миллиона баррелей в день, уточнили эксперты.

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На этом фоне совокупные доходы российских сырьевых поставщиков в июне упали на 190 миллионов долларов и сократились до отметки в 16,7 миллиарда. Аналитики МЭА зафиксировали падение вопреки удорожанию отечественной флагманской марки Urals на 2,2 доллара за баррель, до около 67 долларов.

Ранее в Министерстве финансов сообщили о падении нефтегазовых доходов России в июне. Достигнутый результат — 747 миллиардов рублей — стал минимальным с января 2024 года. Для сравнения, в мае доходы от продажи нефти и газа из РФ составили 794 миллиарда рублей. Таким образом, за месяц показатель упал на 47 миллиардов. При этом по итогам первой половины года доходы страны от продажи нефти и газа выросли на 68,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 5,698 триллиона.

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