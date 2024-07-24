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18:04, 24 июля 2024Мир

ФБР не нашло сообщников у стрелявшего в Трампа

ФБР: стрелявший в Трампа Крукс не имел сообщников

Фото: Nathan Howard / Reuters

Томас Крукс, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа, не имел сообщников. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй во время слушаний в судебном комитете Палаты представителей Конгресса США.

«На данный момент у бюро нет доказательств наличия у Крукса сообщников, однако расследование продолжается», — отметил директор ведомства.

Рэй подчеркнул, что ФБР расследует происшествие как «попытку покушения и возможный внутренний терроризм».

Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку из-за покушения на Дональда Трампа. Она также признала покушение на политика самым большим провалом американской спецслужбы за последние годы.

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      Дарья Устьянцева
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