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19:11, 24 июля 2024Мир

ФБР раскрыло количество выстрелов в Трампа

ФБР: в Трампа было выпущено восемь пуль

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Томас Крукс, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа, стрелял в него восемь раз. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй во время слушаний в судебном комитете Палаты представителей Конгресса США.

«Работники бюро обнаружили восемь гильз на крыше», — сообщил директор ведомства.

При этом Рэй не смог дать четкого ответа на вопрос, как преступник смог сделать так много выстрелов перед тем, как американские спецслужбы смогли ликвидировать угрозу. Он отметил, что ФБР «до сих пор разбирается в этом вопросе».

Ранее Кристофер Рэй заявил, что Крукс не имел сообщников. Он добавил, что бюро расследует происшествие как «попытку покушения и возможный внутренний терроризм».

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      Дарья Устьянцева
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