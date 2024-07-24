Спортсмен решил питаться по-акульи и за сутки поглотил 40 тысяч килокалорий

Daily Mail: спортсмен Росс Эджли за 24 часа съел еды на 40 тысяч килокалорий

Британский спортсмен Росс Эджли решил поставить эксперимент, во время которого он пытался питаться по-акульи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эджли обратил внимание, что тигровые акулы лишь изредка устраивают большие пиршества, а остальное время голодают. «Тигровые акулы могут мигрировать на тысячи миль совсем без еды, но если им попадется туша кита или черепаший панцирь, то они просто обжираются», — утверждает он.

Чтобы проверить такой подход к питанию на себе, Эджли 24 часа старался потратить как можно больше энергии и при этом не притрагивался к еде. Следующие сутки он без перерыва набивал живот: съел, среди прочего, четыре пакета жевательного мармелада и четыре шоколадных батончика, поглотил две пиццы, десять кусков чизкейка и два английских завтрака с беконом, колбасой и яйцами. Затем перешел к жареной рыбе с картошкой, съел бургер с картофелем фри, два рулета с корицей и четыре стаканчика мороженого. Он выпил шесть литров спортивных напитков, затем смузи из зелени со сливками и мороженым и наконец семь литров заварного крема. В сумме набралось более 40 тысяч килокалорий, причем последние десять тысяч спортсмен добрал при помощи специальной жидкой смеси для набора массы тела.

За сутки обжорства Эджли набрал 10 килограммов, сначала вернув сброшенный во время голодания вес, а затем поправившись еще на 16 процентов.

Ранее сообщалось, что бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день ест целый брусок сливочного масла. До этого она в течение 20 лет избегала мяса и других продуктов животного происхождения.

