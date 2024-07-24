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10:37, 24 июля 2024Из жизни

Спортсмен решил питаться по-акульи и за сутки поглотил 40 тысяч килокалорий

Daily Mail: спортсмен Росс Эджли за 24 часа съел еды на 40 тысяч килокалорий
Ross Edgley

Ross Edgley. Кадр: Ross Edgley / YouTube

Британский спортсмен Росс Эджли решил поставить эксперимент, во время которого он пытался питаться по-акульи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эджли обратил внимание, что тигровые акулы лишь изредка устраивают большие пиршества, а остальное время голодают. «Тигровые акулы могут мигрировать на тысячи миль совсем без еды, но если им попадется туша кита или черепаший панцирь, то они просто обжираются», — утверждает он.

Чтобы проверить такой подход к питанию на себе, Эджли 24 часа старался потратить как можно больше энергии и при этом не притрагивался к еде. Следующие сутки он без перерыва набивал живот: съел, среди прочего, четыре пакета жевательного мармелада и четыре шоколадных батончика, поглотил две пиццы, десять кусков чизкейка и два английских завтрака с беконом, колбасой и яйцами. Затем перешел к жареной рыбе с картошкой, съел бургер с картофелем фри, два рулета с корицей и четыре стаканчика мороженого. Он выпил шесть литров спортивных напитков, затем смузи из зелени со сливками и мороженым и наконец семь литров заварного крема. В сумме набралось более 40 тысяч килокалорий, причем последние десять тысяч спортсмен добрал при помощи специальной жидкой смеси для набора массы тела.

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За сутки обжорства Эджли набрал 10 килограммов, сначала вернув сброшенный во время голодания вес, а затем поправившись еще на 16 процентов.

Ранее сообщалось, что бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день ест целый брусок сливочного масла. До этого она в течение 20 лет избегала мяса и других продуктов животного происхождения.

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      Олег Парамонов
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