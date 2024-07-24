Фигурант дела о теракте в «Крокусе» выступил за борьбу с неразделяющими его взглядов

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» заявил о необходимости борьбы с неверными

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемый в пособничестве терроризму, заявил, что против тех, кто не разделяет его религиозные взгляды, необходимо вести вооруженную борьбу. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах решения суда по жалобе на его арест сказано, что Юсуфзода поддерживает радикальные течения ислама и позиции о необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды.

Ранее стало известно, что Юсуфзода по указанию организаторов преступления стремился уничтожить средства совершения преступления, а также другие доказательства совершения преступления.

За несколько дней до теракта фигурант перечислил соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов» через свою банковскую карту. Часть средств он направил одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.