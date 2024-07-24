Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:31, 24 июля 2024Силовые структуры

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

РИА Новости: фигурант дела «Крокуса» Юсуфзода пытался уничтожить доказательства

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства до своего задержания. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Из судебного постановления следует, что Юсуфзода по указанию организаторов преступления стремился уничтожить средства совершения преступления, а также другие доказательства совершения преступления.

За несколько дней до теракта фигурант перечислил соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов» через свою банковскую карту. Часть средств он направил одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сооснователь Wildberries заявил об отстранении от управления компанией

      Звезда OnlyFans пожаловалась на недостаток секс-индустрии

      Вебкам-модель рассказала о занимающихся эскортом учительницах

      На Украине назвали причину увеличения числа уклонистов

      Украина открыла новый «фронт» против России

      Суд отменил приговор о фейках про армию режиссеру Вырыпаеву

      Россиянка побывала в доме африканки и назвала одну удивившую ее вещь

      В США заподозрили Байдена в наличии серьезных проблем

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

      В Атлантике затонуло судно с россиянами на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше