Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства

РИА Новости: фигурант дела «Крокуса» Юсуфзода пытался уничтожить доказательства

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства до своего задержания. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Из судебного постановления следует, что Юсуфзода по указанию организаторов преступления стремился уничтожить средства совершения преступления, а также другие доказательства совершения преступления.

За несколько дней до теракта фигурант перечислил соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов» через свою банковскую карту. Часть средств он направил одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

